نصائح غذائية لحجاج بيت الله الحرام

يتميز موسم الحج بطابع خاص من حيث بذل الحجاج مجهودا جسديا ونشاطا يحتاج لمراعاة الحالة البدنية حتى يتمكن الحج من أداء المناسك على أقل وجه دون صعوبات.

ويعد الغذاء عاملا مهما في الحفاظ على حيوية ونشاط الحاج، وقد يؤدي الطعام غير الصحي إلى اختلال التوازن الغذائي للجسم في ظل الجهد المبذول ما قد يعرقل إتمام المناسك على النحو المطلوب، اضف الى ان أنّ طبيعة أداء المناسك تجعله أكثر عرضة للإصابة بالإرهاق، والجفاف وغيره، ويمكن للغذاء حمايته منها وإمداد جسمه بالطاقة، كما يجب مراعاة بعض النصائح لتجنب تسمم الطعام وتلفه.

نصائح تغذوية خاصة لمرضى السكري والضغط ومرضى الكلى مع الإختصاصية في التغذية و المهارات الحياتية السيدة مروة عيديبي.

تحديات صحية وغذائية تواجه الحجاج، قبل ان البدء بالنصائح الخاصة لمرضى الامراض المزمنة، نطلع اولا على شروط اختيارنا للغذاء، ما هي حاجات الجسم التي تفرضها ظروف التواجد في الحج واداء المناسك:

نصائح صحية في الحج

يجب على الحجاج عند القدوم للحج الالتزام بمجموعة متنوعة من الإرشادات الصحية، إليك نصائح صحية في الحج تساعدك على التعامل مع أي مشكلات قد تحدث:

1. الابتعاد عن أشعة الشمس: من المشكلات الأساسية التي قد تحدث عند الحجاج ضربة الشمس والتي تسبب الدوخة والعطش والتعب، لذلك ينصح بالجلوس بمكان فيه بعض الظل واستخدام المظلات وخاصة ذات الألوان الفاتحة، وتبريد الجسم بالماء البارد وشرب كمية كافية من السوائل بانتظام مثل: الماء، والعصائر.

2. التأكد من كمية وصلاحية الأدوية: ينصح بالتأكد من أن هناك أدوية كافية لتغطية مدة الرحلة والاحتفاظ بجميع الأدوية في عبواتها الأصلية وحملها في حقيبة اليد جنبًا إلى جنب مع نسخة مطبوعة من الوصفة الطبية.

3. التأكد من نظافة الطعام قبل تناوله: يعد التسمم الغذائي شائع في الحج، لذلك ينصح بغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها والتحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية للمواد الغذائية والمشروبات المعلبة، كما ينصح بتجنب الطعام المكشوف حيث أنه يتعرض للحشرات والتلوث.

4. الحماية من الإصابة بالأمراض الجلدية: كالتقشير بين الفخذين. ولتجنب حدوث ذلك ينصح باستخدام البودرة والكريمات المرطبة والحفاظ على منطقة ما بين الفخذين نظيفة وجافة.

5. الراحة: نصح في الحج بأخذ قسط كافٍ من النوم للراحة والتمكن من أداء فريضة الحج واستعادة الطاقة، حيث أنها تحتاج إلى نشاط وجهد بدني.

مجموعة حلول مقترحة تقدمها الاختصاصية وبدائل صحية لتفادي الاجهاد الجسدي للحجاج:

المصدر: موقع المنار