“أصحاب الصيدليات”: لتصحيح الجعالة او الإقفال القسري والتوقف عن العمل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 00:52

“أصحاب الصيدليات”: لتصحيح الجعالة او الإقفال القسري والتوقف عن العمل

منذ 1 ساعة 25 March، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

اعتبر “تجمع أصحاب الصيدليات” في لبنان في بيان له الخميس أن “حجم المعاناة التي يعانيها القطاع الصيدلي في لبنان وصل الى شفير الانهيار والإفلاس التام”.

وتابع التجمع “جعالتنا قد تآكلت حتى باتت شبه معدومة وباتت صيدلياتنا لا تستطيع تحمل أعبائها التشغيلية”، واضاف “كانت لفتة مشكورة من معالي وزير الصحة حمد حسن وعد فيها المجتمع الصيدلي ومن داخل نقابة الصيادلة وفي حضور النقيب ورئيسة مصلحة الصيدلة، بتصحيح الجعالة بشكل يتناسب مع الانهيار الحاصل، بما يمكننا من الاستمرار بعملنا ولو بالحد الأدنى من الإمكانات المتاحة”.

وناشد التجمع “الوزير حسن تنفيذ ما تعهد به ولو كان لا يلبي كل طموحاتنا، إلا أنه يسد قليلا من الفجوة التي أصابت قطاعنا الذي لم يعد يحتمل المزيد من الوقت على أبواب الانهيار الكامل”، وتابع “إلا فإننا سنجد أنفسنا مضطرين للإقفال القسري والتوقف عن العمل الى حين إقرار ما تم التعهد به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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