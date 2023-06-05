تقرير مصور| الحساسية المفرطة تصيب كارتيلات الدواء – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2023 - 23:26

تقرير مصور| الحساسية المفرطة تصيب كارتيلات الدواء

منذ 2 ساعة 5 June، 2023
لبنان

كارتيلاتُ الادويةِ في لبنانَ جزءٌ من الدولةِ العميقة.

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