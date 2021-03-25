وسائل إعلام صهيونية: إطلاق صاروخ على سفينة حاويات مملوكة لـ”إسرائيل” في بحر العرب ( روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2021 - 18:14

وسائل إعلام صهيونية: إطلاق صاروخ على سفينة حاويات مملوكة لـ”إسرائيل” في بحر العرب ( روسيا اليوم)

منذ 28 mins 25 March، 2021
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