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March 20 2021 - 01:50

وول ستريت جورنال : الصين زادت وارداتها من النفط بشكل حاد من إيران وفنزويلا

منذ 27 mins 20 March، 2021
النفط الايراني
أخبار دولية - الصين

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الصين زادت وارداتها من النفط بشكل حاد من إيران وفنزويلا.

وبحسب الصحيفة، بالاستناد إلى بيانات من شركة “Kpler” التحليلية ، بلغ حجم واردات الصين النفطية من إيران في شهر مارس، 918 ألف برميل في اليوم، والتي تعد من أكبر (المبيعات النفطية الإيرانية) منذ فرض الحصار الأمريكي لتوريد النفط والمنتجات النفطية من إيران عام 2018.

كما لفتت الصحيفة استناد إلى بيانات من شركة “Refinitiv”، أن الصين استوردت النفط من فنزويلا.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن الإدارات الإيرانية والفنزويلية من النفط زادت إلى الصين، بعد “وعود جديدة ” من الإدارة الأمريكية بتخفيف العقوبات على إيران مقابل الوفاء بشروط الاتفاق النووي، أما في فنزويلا يأتي أيضا بعد وعود أمريكية بإزالة العقوبات عن البلاد في حال تم إجراء “انتخابات حرة ونزيهة”.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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