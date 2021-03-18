السيد نصر الله: عند الحديث عن الحلول او وسائل الضغط يجب ان نضع سقفا ألا وهو عدم الذهاب الى اقتتال داخلي او حرب أهلية لان هناك من يعمل الى حرب أهلية في لبنان كما جرى في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 18 2021 - 21:40

السيد نصر الله: عند الحديث عن الحلول او وسائل الضغط يجب ان نضع سقفا ألا وهو عدم الذهاب الى اقتتال داخلي او حرب أهلية لان هناك من يعمل الى حرب أهلية في لبنان كما جرى في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان

منذ 49 mins 18 March، 2021
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