الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على عائلة ويعتقل آخرين خلال مداهمات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن الضفة الغربية المحتلة، اعتدت خلالها على أفراد عائلة واعتقلت عدداً من المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في بلدة بيت أمر، واعتدت بالضرب على المواطن إبراهيم عبد الحميد أبو مارية، وزوجته (50 عاما)، وابنتيه الاء (28 عاما)، وبراءة (20 عاما).

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت عمر عبد العزيز علقم (39 عاماً)، ومحمود محمد عوض (32 عاما) من بيت أمر، وعميد غازي جبارين (24 عاما) من مدينة الخليل.

كما اعتقلت كل من، هادي محمود غوانمة 20 عاما من مخيم الجلزون شمال رام الله، وغسان الشوامره من حي الكسارات بمخيم قلنديا، ووليد سالم الخطيب من حزما بالقدس، وثابت وليد عطاطرة من جنين.

المصدر: فلسطين اليوم