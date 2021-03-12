غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد #الرملية باتجاه #الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 14:34

غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة على اوتوستراد #الرملية باتجاه #الجنوب

منذ 1 ساعة 12 March، 2021
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