الخارجية الروسية: نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى بمناطق كآسيا والمحيط الهادئ يثير سباق تسلح جديدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 12:42

الخارجية الروسية: نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى بمناطق كآسيا والمحيط الهادئ يثير سباق تسلح جديدا

منذ 1 ساعة 12 March، 2021
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