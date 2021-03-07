قطع الطرق المؤدية الى ساحة الشهداء وسط بيروت بالاطارات المشتعلة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 13:50

قطع الطرق المؤدية الى ساحة الشهداء وسط بيروت بالاطارات المشتعلة (الوكالة الوطنية)

منذ 20 mins 7 March، 2021
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