تحذير طبي من تناول الكاتشب بكثرة مع الطعام

قد لا تخلو وجبة من الوجبات السريعة الجاهزة او حتى وجبات المنزل المقلية من طبق جانبي يحتوي على صلصة الكاتشب ،

فهذه الصلصة الحمراء اللون يحبها الصغار كما الكبار منذ ان بدأ تصنيعها منذ عقود مضت ، لكن هل تعلم ان دراسة حديثة حذرت من كثرة تناوله؟

الدراسة كشفت ان صلصة الكاتشب تدخل في صناعتها العديد من المواد الضارة على صحة الإنسان ، من ابرزها مركزات الطماطم وشراب الذرة عالي الفركتوز و الخل المقطر، السكر، وبالتأكيد المواد الحافظة ، واحيانا الملونات ، وهو ما يفسر صعوبة ازالة بقع الكاتشاب من الملابس .

وبالتالي الإكثار من تناوله يؤدي الى تراكم السموم بالجسم لاحتوائه على الخل المقطر، الذي يدخل في تركيبه مواد كيميائية ومبيدات سامة . بالاضافة الى رفع قابلية الجسم على الإصابة بالسمنة والسكري، لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، قد تصل إلى 20% في اغلب الاحيان .

كما يؤدي الكاتشب الى تدمير خلايا الكبد لإحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز ، وايضا يؤدي الى ضعف المناعة .

اما بالنسبة الى تأثيره على الاطفال فيشير الخبراء من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA الى ان مادة الزئبق التي يحتويها الكاتشاب وهي من المعادن شديدة السمية، والتي تسبب مضاعفات بالمخ، وقد تؤثر على الجهاز العصبي للاطفال ، وقد تصيبهم بأمراض كالتوحد.

المصدر: اخبار الان