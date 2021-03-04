رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ينعى الشيخ أحمد الزين

تقدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي بأحر التعازي لفضيلة علماء لبنان، وأبناء الشعب اللبناني، بوفاة العلامة الشيخ أحمد الزين.

وأكد الشيخ حمودي أن رحيل الشيخ الزين خسارة فادحة لسائر الأمة، وبرحيله تفقد أحد رموزها العلمية والجهادية المقاومة، والمناصرة لقضايا الأمة المصيرية، وكفاح شعوبها ضد الظلم والاستعباد، وممن كان له سعيا متميزا في رص صفوف أبناء الأمة الإسلامية والتقريب بين أطيافها المختلفة، والوقوف بقوة مع مظلومية شعبنا الفلسطيني.

وختم بيان الشيخ الحمودي “وفي الوقت الذي نعزي أسرة الفقيد، وشعبنا اللبناني بهذا المصاب، نبتهل لله تعالى أن يرحمه، ويتغمد روحه بواسع جناته، ويلهمنا وأهله وذويه بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدر: موقع المنار