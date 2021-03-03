المفتي سوسان نعى القاضي الشيخ أحمد الزين: برحيله تخسر صيدا ولبنان والعالم الإسلامي قامة وطنية

وجاء في بيان صادر عن المفتي سوسان :””ننعي الى أهلنا في مدينة صيدا وفاة العالم الأخ الصديق المرحوم الشيخ احمد الزين، الذي تخسر صيدا ولبنان والعالم الاسلامي برحيله قامة وطنية وعلمية ودينية كبيرة قدمت الجهد والوقت والعطاء من أجل الثوابت في مدينتنا وفي مقدمتها قضية فلسطين.

ظل الشيخ أحمد الزين رحمه الله يدافع عن الوحدة الاسلامية ويسعى ويعمل دائما من اجلها، وينبذ كل الفتن المذهبية والطائفية. عاش الرجل حياته ببساطة قاضيا عفيفا ومات كبيرا في مدينته .رحمه الله واسكنه فسيح جناته .

بإسمي وبإسم المجلس الاداري للأوقاف الاسلامية في صيدا وعلماء المدينة نتقدم بالعزاء لأهل مدينتنا بشكل عام ولأهل فقيدنا الكبير ولأصدقائه ومحبيه بشكل خاص.

رحمك الله اي الأخ العزيز “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام