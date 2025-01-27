وفد من حزب الله في صيدا زار المفتي سوسان والشيخ حمود

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر الاثنين “مفتي صيدا وأقضيتها” الشيخ سليم سوسان في منزله، مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج، وجرى خلال اللقاء البحث بالاوضاع والمستجدات العامة.

ونوه المفتي سوسان “بالانجاز الكبير الذي حققه أهالي الجنوب بتحرير قراهم وبلداتهم باللحم الحي وارادتهم الصلبة”.

كما زار الوفد رئيس “الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود في مكتبه بصيدا.

وتوجه الشيخ حمود “بتحية الاجلال والاكبار لأهالي الجنوب العزل الذين أصبحوا بدمائهم ومقاومتهم حجة على كل مواطن وكل عربي لينهض بوجه غطرسة وجبروت الاحتلال الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام