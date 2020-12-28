الشيخ قبلان استنكر الاعتداء على مخيم النازحين في بحنين: يتنافى وقيمنا ويضر بمصلحة الشعبين والدولتين الشقيقتين

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان، في بيان “الاعتداء على مخيم النازحين السوريين في بلدة بحنين في عمل همجي ينافي قيمنا الوطنية والانسانية وتعاليمنا الدينية ، ويضر بمصلحة الشعبين والدولتين الشقيقتين التي تستدعي تفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومتين وتسريع عودة النازحين السوريين الامنة والسريعة الى وطنهم”، داعيا الاجهزة الامنية والقضائية الى “تكثيف تحقيقاتها لكشف الملابسات ومعاقبة الفاعلين”، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

كما واستنكر الشيخ قبلان “العدوان الصهيوني المزدوج على لبنان وسوريا الذي يكشف نيات الكيان الارهابي في استهداف سيادة واستقرار سوريا وتعريض أمن المنطقة وانتهاكه لحرمة الاجواء اللبنانية، وأفضل رد على هذا العدوان يكمن في التمسك بخيار المقاومة والتضامن بين شعبها وقواها وفصائلها في المنطقة لاحباط مخططات العدو والرد على جرائمه واعتداءاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام