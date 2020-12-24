عبد السلام يحمل الأمم المتحدة كامل المسؤولية حول صيانة “خزان صافر” النفطي

حمل رئيس “الوفد الوطني المفاوض” في اليمن محمد عبد السلام “الأمم المتحدة كامل المسؤولية لما يتعرض له خزان صافر النفطي من مخاطر جدية”.

وقال عبد السلام الخميس “تتعاطى الأمم المتحدة مع مهمة صيانة فنية لخزان صافر العائم بكثير من اللامبالاة يجعلها حقيقة غير جديرة بما هو أهم من ذلك”، وأشار إلى أن “هناك اتفاق وقعت عليه صنعاء، وينتظر التوقيع الأممي للبدء في عملية الصيانة”، وأضاف “أمام المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته فالجهة الأممية تتحمل كامل المسؤولية”.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت تأجيل وصول الخبراء لصيانة خزان صافر حتى 15 فبراير/شباط من العام المقبل.

من جهتها، أوضحت اللجنة الاقتصادية العليا في اليمن إنه “منذ قيام الجانب الوطني بتوقيع الاتفاق لصيانة خزان صافر في ١١ نوفمبر الماضي، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم توافنا الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها، وهو ما يُثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصخب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر”.

المصدر: موقع انصار الله