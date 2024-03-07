أكد المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام، أن”القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور”، لافتًا إلى أنه “هناك من ينصاع ويتراجع وهناك من يرفض فيتم استهدافُه”.

وأضاف عبد السلام في تغريدة له على منصة “اكس” أن الأمريكي والبريطاني يتحملان تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر، مؤكدًا أن ” السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة بغرض الضغط على كيان العدو لوقف عدوانه وحصاره على غزة”.

وتابع: “كان على أمريكا أن تستجيب لنداء شعوب العالم وترغم “إسرائيل” بوقف عدوانها، لكنها ذهبت لخيار التصعيد وتوسعة الصراع خلافا لادعاءاتها”.

كما شدد عبد السلام على أنه “على العالم ألا يقع في تضليل أمريكا وينسى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة إسرائيليًا بحق أهالي غزة وبدعم أمريكي كامل”.

المصدر: اكس