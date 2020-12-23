الولايات المتحدة: حوالي 800 ألف شخص يتقدمون بطلبات للحصول على إعانة

قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن حوالي 803 آلاف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر، بانخفاض قدره 89000 عن الأسبوع السابق.

وأفادت بأنه تقدم 397 ألف شخص آخر بطلب للحصول على مساعدة البطالة الوبائية، وهو برنامج فيدرالي للذين يعملون لحسابهم الخاص.

وتوصل الكونغرس هذا الأسبوع إلى اتفاق لتمديد إعانات البطالة كجزء من حزمة الإنقاذ الاقتصادي البالغة 900 مليار دولار.

لكن الرئيس دونالد ترامب هاجم الصفقة ووصفها بأنها غير كافية، مما يشير إلى أنه قد لا يوقع عليها لتصبح قانونا ما لم تتم زيادة مبلغ شيك التحفيز البالغ 600 دولار للعديد من الأمريكيين إلى 2000 دولار.

المصدر: cbsnews