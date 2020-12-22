لافروف ونظيره القطري يبحثان تطورات الأحداث في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في 23 كانون الأول/ديسمبر الجاري في موسكو. وأضاف البيان أن الوزيرين سيبحثان الوضع في سوريا وليبيا إضافة إلى القضية الفلسطينية.

وأشارت الوزارة أنه “سيتم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وكذلك سرعة تجاوز الخلافات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين فتح وحماس”. كما سيناقش الجانبان “قضايا استقرار الوضع في منطقة الخليج من خلال تنسيق خطوات عملية محددة من قبل الدول الواقعة في هذه المنطقة لخفض التوتر”.

وأفيد كذلك، أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص، خلال المحادثات، لقضايا تطوير التفاعل التجاري- الاقتصادي الثنائي.

المصدر: سبوتنيك