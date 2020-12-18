كبير المفاوضين الأوروبيين لشؤون بريكست يدعو إلى التأهب في حال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق

دعا كبير المفاوضين الأوروبيين لشؤون بريكست ميشيل بارنييه، الدول الأعضاء للاستعداد في حال خرجت بريطانيا من التكتل الأوروبي من غير اتفاق، مؤكدا عزمه استمرار العمل للتوصل إلى صفقة نهائية مع لندن.

وأفاد بارنييه، خلال خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة تطور المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الجمعة، أن “الوقت المتبقي للمفاوضات بين الطرفين قليل جدا جراء رفض لندن تمديد الفترة الانتقالية والتي ستنتهي بحلول نهاية الشهر الجاري”، قائلا “الآن على الجميع أن يتحمل مسؤولياته اليوم ما زالت هناك ثلاثة قضايا كبيرة عالقة، لندن قررت رفض تمديد مدة الفترة الانتقالية والذي كان ممكنا ومطروحا على الطاولة”.

وشدد كبير مفوضي بريكست، على أن “المحادثات حاليا مازالت متعثرة بين الطرفين”، مشيرا إلى “أهمية احترام المملكة المتحدة للمعايير الأوروبية”، مضيفاً “الآن وبعد سنة من المفاوضات المكثفة لا شيء يوافق عليه إلا إذا تم الموافقة على كل شيء. في الساعات الأخيرة نشير إلى أن المفاوضات ما زالت صعبة. فمنذ بدايتها كانت هناك خطوطا حمراء يجب احترامها منها معاييرنا الاقتصادية والاجتماعية ومعايير السوق الموحدة والمنافسة العادلة. ”

ومن جملة الملفات الشائكة في المحادثات الجارية، هي السماح للصيادين الأوروبيين، باستمرار الصيد في المياه الإقليمية البريطانية، والذي ترفضه لندن، وقد أوضح بارنييه أن “رفض بريطانيا مواصلة الصيد البحري في مياهها، بينما تطالب الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي موقف غير متوزان”، لافتاً إلى أنه “نحن لا نسأل إلا إيجاد توازنا وتسويات عادلة بين المسؤوليات والواجبات، فبريطانيا تريد الدخول إلى السوق الموحدة وفي المقابل عليها السماح بالصيد البحري في مياهها”.

وحذر ميشيل بارنييه، من أن “مواصلة اعتراض لندن على دخول الصيادين من الدول الأعضاء إلى مياهها، من شأنه أن يجبر الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مضادة لم يحدد ماهيتها”. وصرح بارنييه إلى أن “جولة جديدة من المحادثات مع فريق المفاوضين البريطانين، ستنطلق اليوم في بروكسل للمحاولة للوصول إلى صفقة عادلة ومتوازنة”.

واختتم كبير مفوضي بريكست، كلمته في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، بالقول “نحن نحترم المملكة المتحدة، فهي صديقة وجارة وحليفة لنا، وبغض النظر عن تعريف مستقبلي لها بعد خروجها، يجب أن نتوصل لاتفاق معها إما الآن او بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي.”

المصدر: سبوتنيك