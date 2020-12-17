لافروف: روسيا زودت سوريا بـ100 ألف طن من القمح

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا زودت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية منذ بداية 2020 وتعتزم تقديم المزيد.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد “فيما يتعلق بمهام استعادة الاقتصاد السوري، فتم اتخاذ قرارات جادة للغاية في الأسابيع الأخيرة، مما سيزيد بشكل كبير من قدرات النداء الموحد لتنظيم العمل بطريقة منهجية، ونستمر في تقديم المساعدة الإنسانية، وقمنا بتسليم 100 ألف طن من القمح الروسي، وستستمر عمليات التسليم، الآن هناك مناقشة الإجراءات الملموسة، وهناك برنامج استراتيجي كبير للتعاون الاقتصادي”.

يذكر أن روسيا خصصت هذا العام 100 ألف طن من القمح لسوريا عرضتها روسيا كمساعدات إنسانية، وتم تسليم معظمها.

وفي السياق نفسه بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والسوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في اجتماع جرى بموسكو، اليوم.

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

المصدر: روسيا اليوم