لافروف: روسيا زودت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2020 - 15:26

لافروف: روسيا زودت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح

منذ 41 mins 17 December، 2020
سيرغي لافروف
أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن روسيا زودت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح، مضيفاً أن “الشاحنات ستستمر”.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، “فيما يتعلق بمهام استعادة الاقتصاد السوري، تم اتخاذ قرارات جادة للغاية في الأسابيع الأخيرة، مما سيزيد بشكل كبير من قدرات النداء الموحد لتنظيم العمل بطريقة منهجية. ونستمر في تقديم المساعدة الإنسانية، وقمنا بتسليم 100 ألف طن من القمح الروسي ، وستستمر عمليات التسليم، الآن هناك مناقشة الإجراءات الملموسة، وعند المخرج هناك برنامج استراتيجي كبير للتعاون الاقتصادي”.

يذكر أن روسيا خصصت هذا العام 100 ألف طن من القمح لسوريا عرضتها روسيا كمساعدات إنسانية، وتم تسليم معظمها.

المصدر: سبوتنيك

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