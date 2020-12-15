الصحة الفلسطينية: تسجيل 23 وفاة و2307 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 18:34

الصحة الفلسطينية: تسجيل 23 وفاة و2307 إصابة جديدة بكورونا

منذ 5 mins 15 December، 2020
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء تسجيل 23 حالة وفاة وإصابة 2307 حالة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن “الصحة رصدت 15 حالة وفاة في الضفة الغربية الخليل 3، رام الله والبيرة 5، بيت لحم 3، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 1، نابلس 1، قطاع غزة 8”.

ولفتت الوزارة الى ان “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (256)، جنين (362)، نابلس (205)، طولكرم (98)، رام الله والبيرة (300)، سلفيت (60)، قلقيلية (55)، طوباس (28)، بيت لحم (118)، ضواحي القدس (96)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (709)”.

المصدر: فلسطين اليوم

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