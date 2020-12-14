غرفة التحكم المروري: حركة مرور كثيفة من الناعمة باتجاه خلدة وصولا إلى انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2020 - 09:42

غرفة التحكم المروري: حركة مرور كثيفة من الناعمة باتجاه خلدة وصولا إلى انفاق المطار

منذ 32 mins 14 December، 2020
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