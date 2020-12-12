مستشار الأمن القومي الأفغاني يدعو لنقل المفاوضات مع طالبان إلى داخل البلاد توفيراً للنفقات

دعا مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب السبت، إلى نقل المفاوضات بين الحكومة حركة طالبان، التي انطلقت في قطر قبل شهرين، إلى داخل البلاد توفيرا للنفقات. وقال محب، عبر تويتر، “يتحتم قطع الخطوات التالية في الحوار الأفغاني داخل أفغانستان حتى يكون السلام متصلاً بالواقع الذي يعيشه المجتمع الأفغاني بدلا من الظروف الخارجية”، مضيفا أن “السلام الذي يصنع بالخارج يتأثر العوامل الخارجية، وقد أظهرت التجربة أن مثل ذلك السلام لا يخدم مصلحة الأفغان”.

وأضاف محب أن إجراء محادثات السلام في أفغانستان سيتضمن “إنشاء منطقة أمنية خاصة للجميع، وسيمكن الشعب الأفغاني من تملك ومراقبة المفاوضات، كما سيعفي البلاد من التكلفة الإضافية”، مبينا أن الحكومة على استعداد للتفاوض مع طالبان حول مكان المفاوضات داخل البلاد وإقامة المنشآت اللازمة لذلك.

وأعلن وفدا الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أوائل الشهر الجاري أنهما اتفقا على أطر مفاوضات السلام التي انطلقت في وقت سابق بالعاصمة القطرية الدوحة، وأنهما بصدد مناقشة أجندة المحادثات، وسط ترحيب أجنبي بالإعلان باعتباره تطورا إيجابيا.

وما تزال أعمال العنف متواصلة في البلاد، حتى بالتزامن مع عقد المحادثات بين وفد من الحكومة الأفغانية وممثلين لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة في أيلول/سبتمبر الماضي.

المصدر: سبوتنيك