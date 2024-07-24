استأنفت أفغانستان والصين رسميا الأربعاء مشروعا ضخما لاستخراج النحاس في ثاني أكبر منجم معروف في العالم قرب كابول بعدما علق العمل فيه عام 2008 بسبب الحرب.

ويقدر احتياطي منجم ميس عيناك الواقع على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق كابول، بنحو 11,5 مليون طن من النحاس وهو معدن مطلوب بشدة وترتفع أسعاره العالمية إلى مستويات قياسية.

حصلت الشركة الصينية الحكومية (MCC) على حقوق الاستثمار بقيمة 3 مليارات دولار عام 2008، في عهد حكومة الرئيس حامد كرزاي. وحضر مسؤولون في طالبان ودبلوماسيون ورجال أعمال صينيون الأربعاء بدء شق طريق بطول تسعة كيلومترات يؤدي إلى منجم النحاس.

وقال نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية عبد الغني بارادار خلال الحفل الرسمي الذي أقيم وسط اجراءات أمنية مشددة إن “الأعمال السريعة ستسمح بتعويض الوقت الضائع في إطلاق المشروع”.

وقال مسؤولون أفغان إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل قبل أن يبدأ استخراج النحاس. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال شق الطريق في ولاية لوغار التي بدأت الأربعاء، بحلول مطلع عام 2025.

وعلق المشروع بسبب الحرب بين طالبان وقوات حلف شمال الأطلسي، فضلا عن اكتشاف موقع أثري بوذي مهم جدا تعهدت طالبان حمايته بعد عودتها إلى السلطة عام 2021.

المصدر: أ ف ب