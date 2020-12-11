الدفاع الروسية: الأولوية في التطعيم للأطباء وأفراد أطقم البحرية والقوات الفضائية الجوية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الجمعة، أن الوزارة استلمت 14.5 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، وفي الدرجة الأولى يتم تطعيم الأطباء العسكريين وأطقم القوات البحرية والفضائية الجوية والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية. وقال كوناشينكوف، خلال إيجاز صحفي، “أولا وقبل كل شيء، يتلقى اللقاح الأطباء الذين يستعدون للمغادرة للخدمة القتالية، وأطقم سفن البحرية، وأفراد الطيران التابعين لقوات الفضاء الروسية، والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، ومراكز القيادة على جميع المستويات، وكذلك قادة وحدات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية”.

و أضاف كوناشينكوف أنه “في جميع مراحل تسليم اللقاح من موسكو إلى الحاميات العسكرية البعيدة، يتم نقله جواً وبراً وبحراً فقط في حاويات حرارية طبية، مما يستبعد انتهاك قواعد التخزين”، وبحسب قوله ، فقد “تم تركيب ثلاجات خاصة في النقاط الوسيطة والرئيسية في طرق التسليم لتخزين اللقاح مؤقتًا. كما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه “حتى الآن تم بالفعل تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري روسي ضد فيروس “كوفيد-19”.

المصدر: سبوتنيك