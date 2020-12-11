غرفة التحكم المروري: الطرقات ضمن منطقة #الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي والرؤية جيدة باستثناء طريق #عيناتا_الارز سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 08:50

غرفة التحكم المروري: الطرقات ضمن منطقة #الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي والرؤية جيدة باستثناء طريق #عيناتا_الارز سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية

منذ 32 mins 11 December، 2020
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