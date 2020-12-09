السيد الحوثي: الشعب اليمني يقارع العدوان في كل مجالات الحياة

قال قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي خلال العرس الجماعي الكبير في صنعاء الاربعاء “منذ بداية العدوان وإلى اليوم شعبنا اليمني العزيز باعتماده على الله كما صمد في ميادين وجبهات القتال، صمد أيضا في كل مجالات وميادين هذه الحياة”.

ولفت السيد الحوثي الى ان “الشعب اليمني صمد مع أنه يواجه في كل مجال جبهةً يقارع فيها العدوان ويتصدى له، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، في كل مجال من مجالات هذه الحياة”.

واكد السيد الحوثي “نحن مستمرون في مسيرة حياتنا في كل مجال من مجالات هذه الحياة، لأننا نعتمد على الله وهو نعم المولى ونعم النصير”، واشار الى ان “اقامة هذا العرس الجماعي هو تعبير من تعبيرات الصمود والثبات في هذا البلد”.

المصدر: موقع انصار الله