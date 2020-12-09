السفير الروسي لدى كيان العدو أناتولي فيكتوروف: المشكلة في منطقة الشرق الأوسط لا تكمن في أنشطة إيران إنما في غياب التفاهم بين الدول وعدم الالتزام بالقرارات الأممية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2020 - 12:16

السفير الروسي لدى كيان العدو أناتولي فيكتوروف: المشكلة في منطقة الشرق الأوسط لا تكمن في أنشطة إيران إنما في غياب التفاهم بين الدول وعدم الالتزام بالقرارات الأممية

منذ 25 mins 9 December، 2020
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