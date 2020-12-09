السفير الروسي لدى كيان العدو أناتولي فيكتوروف: المشكلة في منطقة الشرق الأوسط لا تكمن في أنشطة إيران إنما في غياب التفاهم بين الدول وعدم الالتزام بالقرارات الأممية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2020 - 12:16
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مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار: الرئيس الحريري قصد الرئيس عون الاثنين كشريك في التأليف وأخبره بتصوره للحكومة
مصادر للمنار: النقاش التفصيلي في الحقائب حال دون الدخول في تفاصيل الاسماء
مصادر المنار: الرئيس عون سيعطي الاربعاء رأيه في التصور الذي قدمه الحريري للحكومة من جهة عدد الحقائب وتوزيعها
مصادر المنار: الرئيس عون سيقدم ما كان يطالب به الفرنسيون دائما أي رؤيته شخصيا لتشكيلة الحكومة
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: هناك بوادر ايجابية تبشر بحل مع مصرف لبنان لأزمة رفع الدعم عن الدواء
عراجي: الوضع الاقتصادي الصعب فرض ترشيد الانفاق والدعم وفقا لنوعية الدواء الذي قسم بحسب الضرورة ونسبة الاستهلاك
الصحة اللبنانية: تسجيل 1039 اصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم : لبنان كما غيره من الدول في عين الخطر السيبراني بكل قطاعاته
اللواء عباس إبراهيم: نحن أمام مسؤولية وطنية لحماية لبنان ومؤسساته من أي خروقات سيبرانية تستطيع السيطرة على قدراته
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الإدارة الأميركية بإدارة دونالد ترامب أضرت باستقرار وأمن المنطقة والعالم
الشيخ روحاني: أي أجهزة طرد مركزي يتم وضعها في منشآتنا النووية بالإمكان إزالتها إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها
وكالة سانا: إضراب عام في الجولان السوري المحتل احتجاجاً على إقامة كيان الاحتلال مراوح توربينية على أراضيهم
الصين تستدعي القائم بالأعمال الاميركي لديها على خلفية فرض واشنطن عقوبات على 14 مسؤولا صينيا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ينفي محاولته رشوة قاض خلال جلسة محاكمته بتهم فساد
الولايات المتحدة تدرج نيجيريا للمرة الاولى في قائمتها السوداء للدول المنتهكة للحريات الدينية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2020 يتجه ليكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق بمعدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة من السابق
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2020 يتجه ليكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق بمعدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة من السابق
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السفير الروسي لدى كيان العدو أناتولي فيكتوروف: المشكلة في منطقة الشرق الأوسط لا تكمن في أنشطة إيران إنما في غياب التفاهم بين الدول وعدم الالتزام بالقرارات الأممية
منذ 25 mins
9 December، 2020
السفير أناتولي فيكتوروف
الشرق الاوسط
روسيا
كيان العدو
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