لافروف: الغرب يحاول إحياء نظام عالمي أحادي القطب لكن روسيا والصين لن تخضعا له

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن “الغرب يحاول إحياء نموذج نظام عالمي أحادي القطب، لكن روسيا والصين لن تخضعا له”. وقال لافروف، في مؤتمر لمجلس الأمناء والاجتماع العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية، إن “الغرب يحاول تشويه صورة الأمم المتحدة”.

وأردف وزير الخارجية الروسي “يطرح الغرب مفهوما سيئ السمعة لـ” نظام عالمي قائم على القواعد”، يتم اختراع القواعد على عجل، في تجمعات مختلفة” ينشئ الاتحاد الأوروبي (القواعد) في دائرته الضيقة، دون أن يكلف نفسه عناء التوجه إلى الهيئات العالمية، التي تم إنشاؤها تحت رعاية الأمم المتحدة. هذه المؤسسات، التي تمر الآن بأوقات عصيبة، يحاول الغرب تشويه صورتها بكل الطرق الممكنة، فإما أنه يحاول إخضاعهم لإرادته من خلال “خصخصة” الأمانات، كما نرى ذلك في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو عندما لا ينجح ذلك، يتم إخراج الموضوع ذي الصلة من هياكل الأمم المتحدة، إلى خارج الاتفاقيات العالمية”.

المصدر: سبوتنيك