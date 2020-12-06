مستوطنون يقطعون ١٥شجرة زيتون في قرية كفر الديك غرب سلفيت (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2020 - 13:22

مستوطنون يقطعون ١٥شجرة زيتون في قرية كفر الديك غرب سلفيت (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 3 ساعة 6 December، 2020
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