إقتحم مئات المستوطنين، مساء أمس الاثنين، بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحجة أداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية في المقامات الإسلامية في البلدة.

وأفادت مصادر صحافية بأن “قوات الاحتلال اقتحمت كفل حارس، وانتشرت في وسط البلدة وأحيائها ومنعت المواطنين من الحركة، وأجبرت المحال التجارية على إغلاق أبوابها مبكرا، واعتلى جنود الاحتلال أسطح المباني المجاورة للمقامات الإسلامية”.

وفي وقت لاحق، اقتحمت مجموعات المستوطنين البلدة ترافقهم دوريات الاحتلال، وتوجهوا نحو المقامات الإسلامية.

ويوجد في كفل حارس ثلاثة مقامات إسلامية مسجلة لدى وزارة الأوقاف، ويحاول المستوطنون تحويل هذه المقامات إلى مزارات توراتية، وينظمون إليها زيارات دورية، عادةً ما يرافقها تخريب لممتلكات المواطنين.

المصدر: وكالات