أردوغان يعلن إجراء مفاوضات مع روسيا والصين بشأن توريد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن بلاده تجري مفاوضات مع روسيا والصين بشأن توريد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وقال أردوغان للصحفيين إنه مستعد للتطعيم “ليكون قدوة للمواطنين”.

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق، مواصلة بلاده المباحثات مع روسيا والصين لاستيراد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تقدّم روسيا والصين وألمانيا، بهذا المجال.

وبعد محادثات أجريت بين وزيري الصحة التركي والروسي أعربت تركيا عن اهتمامها ببدء إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي في شركات تصنيع الأدوية الخاصة وذلك ضمن الجهود المشتركة بين البلدين في مواجهة كورونا. وكان وزير الصحة فخر الدين قوجا، قد أعلن عن توقيع بلاده عقدا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية. وأعلن الرئيس التركي في وقت سابق، أن اللقاح المحلي لبلاده وصل لمرحلة متقدمة وقد يكون متاحا في نيسان/أبريل المقبل.

المصدر: سبوتنيك