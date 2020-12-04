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December 4 2020 - 05:44

رئيس وزراء فرنسا يعد بجعل التطعيم ضد كورونا مجانيا

منذ 51 mins 4 December، 2020
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أخبار دولية - فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده سيكون مجانيا، وأن حملة التطعيم ستنطلق في غضون أسابيع.

وقال إنه سيتم أولا تطعيم كبار السن الذين يعيشون في دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي من الفئات المعرضة للخطر.

وأضاف أن السلطات وقعت ستة عقود أولية لتوريد لقاحات مختلفة وأن فرنسا ستحصل في المستقبل المنظور على “200 مليون جرعة ستسمح بتلقيح 100 مليون شخص، لأن اللقاح يشمل جرعتين بفاصل عدة أسابيع”.

وأشار إلى أن الوضع الصحي والوبائي في فرنسا يتحسن تدريجيا لكنه لا يزال “مضطربا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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