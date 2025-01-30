فرنسا | تفاقم الفيضانات غرب البلاد جراء منخفض جوي تسبب بهطول أمطار غزيرة

يُتوقع أن تتفاقم الفيضانات في غرب فرنسا والتي تؤثر بشكل خاص على منطقة بروتاني، بسبب منخفض “إيفو” الجوي الذي يتسبب بهطول أمطار غزيرة.

وفي مقاطعات إيل-إي-فيلان ولوار-أتلانتيك وموربيان، لا يزال تحذير أحمر بشأن ثلاثة أنهار ساريا بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها.

ويتوقع موقع فيجيكرو “مستويات عالية جدًا حتى نهاية الأسبوع” مع مستويات “قد تكون أعلى من العتبة التاريخية لفيضانات كانون الثاني/يناير 1995 على فيلان-اريدون وتلك التي حدثت في كانون الأول/ديسمبر 1999 في أوست-اريدون”.

كما يتوقع أن تبلغ الفيضانات ذروتها “بحلول يوم غد بحسب كمية الأمطار التي سيحملها المنخفض الجوي إيفو”، بحسب رئيس تجمع رجال الإطفاء في جنوب غرب إيل فيلان اللفتنانت الكولونيل “فريديريك كاتوزينسكي”.

وفي السياق، قال فرنسوا نويل بوفيه الوزير المنتدب لوزارة الداخلية على موقع اكس، “أمام هذا الوضع الاستثنائي قررت تفعيل الإجراء السريع لإعلان حالة الكارثة الطبيعية”.

المصدر: وكالات