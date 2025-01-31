فرنسا | الفيضانات تطوّق بلدات فرنسية وسط تحذيرات من ارتفاع مياه الأنهار إلى مستويات تاريخية

طوقت الفيضانات بلدات فرنسية عدة، فيما حذر مسؤولون من أنّ أحد الأنهار قد يصل إلى مستويات تاريخية في الأيام المقبلة.

وتسبب منخفض “هيرمينيا” في وقت سابق من الأسبوع الجاري بهطول أمطار غزيرة على شمال غرب فرنسا، مما أدى إلى حدوث أسوأ الفيضانات منذ عقود.

وغمرت المياه عدة أجزاء من بلدة ريدون في بريتاني منذ يوم الأربعاء، وذكرت هيئة الإنذار الرسمية “فيجيكرويس” أن منسوب مياه نهر فيلان كان صباح يوم الخميس أقل بقليل من مستوى الفيضانات التاريخية في عام 2001، لكن من المتوقع أن يرتفع أكثر.

ومن المتوقع أن تشهد فرنسا ارتفاعًا في مستوى نهر “فيلان” إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1936.

وفي السياق، جهّز الصليب الأحمر مأوى للطوارئ لـ50 شخصًا في صالة ألعاب رياضية محلية، مع ترتيب أسرة المخيم في صف واحد، ووضع الطاولات والكراسي تحت أطواق كرة السلة الخاصة به.

وقال مسؤول بالصليب الأحمر إنه يجري إنشاء ملجأ ثان في مركز رياضي آخر لإيواء 200 شخص.

المصدر: وكالات