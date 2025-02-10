وفد من حزب الله زار حردان وسلمه دعوة للمشاركة بتشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين

زار وفد من قيادة حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي الاثنين رئيس الحزب “السوري القومي الإجتماعي” في لبنان أسعد حردان.

وسلم الوفد حردان وقيادة القومي دعوة للمشاركة في تشييع الشهيدين الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله والامين العام السيد هاشم صفي الدين.

وبالمناسبة، أكد حردان على “المكانة الكبيرة للشهداء الذين هم طليعة انتصاراتنا الكبرى”، ولفت الى ان “شهادة الامين العام السيد حسن نصرالله وشهادة الامين العام السيد هاشم صفي الدين وكوكبة القادة والمناضلين تعبّد طريق انتصار امتنا وزوال الضيم والاحتلال عنها”.

كما جرى خلال اللقاء التداول في عدد من المواضيع، حيث دان المجتمعون الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف اطلاق النار، واكدوا ان “هذه الخروقات تنتهك الاتفاق وتضع مسؤولية على الدول الضامنة والتي بدل ان تكون مواقفها حاسمة بلجم حكومة العدو ترسل مبعوثيها لتشكر العدو وتشترك في انتهاك سيادة لبنان وفرض الوصاية عليه”.

وأشار المجتمعون الى “مسؤولية الدولة اللبنانية وضرورة تحركها في المحافل الدولية لوقف الاعتداءات الصهيونية، والقيام بكل ما يلزم لتحصين عناصر قوة لبنان واعادة اعمار ما دمره العدو”، ولفتوا الى ان “حجم الاخطار على لبنان والمنطقة يتطلب توحد جميع الاحزاب والقوى المؤمنة بخيار المقاومة سبيلا لمواجهة الاحتلال والعدوان ولاسقاط كل مشاريع التطبيع والاسرلة التي تستهدف تأبيد الاحتلال وفرض الهيمنة على بلادنا”.

وأكد المجتمعون على ان “القوى المؤمنة بوحدة لبنان تمتلك إرادة الثبات والوحدة العصية على الانكسار والمطلوب هو تحصين الوحدة ومواجهة الخطاب التفتيتي والدفع باتجاه الوصول الى دولة المواطنة العادلة والقوية والقادرة والمقاومة بوجه الاحتلال والارهاب والفتنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام