قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 11:52

قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 30 November، 2020
أخبار موقع المنار

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