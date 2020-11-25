اليمن: خروقات للعدوان في الحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 20:38

اليمن: خروقات للعدوان في الحديدة وطيرانه يعتدي على عدة مناطق

منذ 25 mins 25 November، 2020
يمن
اليمن - عربي وإقليمي

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي على اليمن الأربعاء 16 غارة جوية على مأرب وعسير.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية مدغل بمأرب و غارة على الربوعة بعسير”.

وفي الحديدة، أوضح مصدر يمني أن “قوى العدوان ارتكبت أكثر من 74 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف المصدر أن “من بين خروق العدوان، تحليق طائرة حربية في اجواء حيس و10 طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح وشارع الخمسين و 14 خرقا بقصف مدفعي و49 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله

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