بالفيديو | مقتل وإصابة عدد من السوريين إثر تدافع في الجامع الأموي في وليمة نظمها “تيكتوكر”

لقيت 3 نساء مصرعهن وأصيب 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة، اليوم الجمعة، نتيجة حادثة تدافع داخل المسجد الأموي بالعاصمة دمشق بعد أن أعلن شيف وتيكتوكر سوري عن وليمة.

وقال الدفاع المدني السوري: “فاجعة بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة 10 كانون الثاني، بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون. استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد”.

وبحسب شهود عيان، فإن الفعالية التي أدت إلى الازدحام وتدافع الناس هي وليمة نظمها أبو عمر الدمشقي صاحب مطعم “البيت الدمشقي” المشهور على تطبيق “التيك توك”، الذي اختار المسجد الأموي المعروف بازدحامه خاصة يوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن الحشود القادمة إلى الوليمة وأداء صلاة الجمعة ازدادت مع انتشار شائعات بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيطالي إلى المسجد، بأن “أبو محمد الجولاني” سيكون موجودًا.

وتظهر مقاطع الفيديو الواردة من المسجد غياب التنظيم وازدحام باحة الأموي بالناس عقب صلاة الجمعة، مما أدى إلى التدافع للحصول على وجبات. وكان الشيف أبو عمر قد أعلن قبل أيام عن عزمه تنظيم وليمة بالمسجد الأموي وتوزيع وجبات طعام.

وأثارت الحادثة سخطًا واسعًا في الوسط السوري، وانتقادات للسماح بهذه الوليمة بهذه الطريقة، وإمكانية تجنب ما حدث بتوزيع حصص غذائية دون الاستعراض.

المصدر: مواقع