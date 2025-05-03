سوريا | تصعيد إسرائيلي كبير.. شهيد ومصابون إثر سلسلة غارات على مناطق مختلفة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، غارات عنيفة في وقت متزامن على العديد من المواقع في مختلف المحافظات السورية وعلى رأسها دمشق وريف حماة ودرعا واللاذقية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية استشهاد مدني جراء غارات طيران الإحتلال الإسرائيلي على محيط مدينة ‎حرستا بريف دمشق.

كما وأفادت بإصابة 4 أشخاص جراء غارات إسرايلية على ريف حماة، ووقوع إصابات جراء شن الطيران الإسرائيلي غارات على مدينة حرستا بريف دمشق، فيما أكد المرصد السوري أنّ 10 غارات جوية إسرائيلية استهدفت محيط حرستا.

هذا واستهدفت غارة جوية إسرائيلية الكتيبة الصاروخية في بلدة موثبين بريف درعا.

وقبل منتصف ليل الجمعة-السبت، طالت الهجمات الإسرائيلية المنطقة الواقعة ما بين “برزا” وبين ضاحية “حرستا”، وهذه المنطقة من جبل قاسيون عبارة عن سلسلة جبلية كانت تنتشر عليها بعض القطع العسكرية ووحدات الدفاع الجوي.

وطالت الغارات أيضًا ريف حماة، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة، وكذلك مدينة اللاذقية حيث تم قصف منطقة الشعرة، كما حلّق الطيران الإسرائيلي في ريف حماة على مسافات منخفضة.

وفي السياق، استهدفت غارات إسرائيلية الفوج 175 في محيط مدينة إزرع بريف درعا.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فقد “تركّزت بعض الغارات الإسرائيلية على الجنوب السوري، حيث الأفواج العسكرية المستهدفة تضم العديد من الوحدات والقطع العسكرية التي يتبع بعضها قسم المدرعات وكذلك سلاح الجو وكتائب المشاة”.

من جانبه، قال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان، فجر اليوم، إنّ “قواتنا هاجمت مؤخرًا موقعًا عسكريًا ومدفعية مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا بطائرات مقاتلة”.

وأضاف البيان “سوف يواصل الجيش الإسرائيلي العمل حسب الضرورة لحماية مواطني إسرائيل”.

المصدر: وكالات