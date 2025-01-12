خروقات اسرائيلية لوقف اطلاق النار والجيش اللبناني يتحضر للدخول إلى قرى القطاع الأوسط

شهدت أكثر من بلدة جنوبية اليوم خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار. عند الأطراف المقابلة لبلدة مارون الرأس، تمركزت دبابة إسرائيلية بالقرب من أحد المنازل وإلى جانبها آليتان من نوع “همر”، حيث أطلقتا الرصاص باتجاه أطراف المنطقة المحيطة بمكان تواجد الدبابة.

وكان هذا الخرق المسجل عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الرأس قد سبقه تمشيط من قبل العدو الصهيوني عند أطراف بلدة يارون، وأيضًا عند أطراف بلدة مارون الرأس، وكذلك عند أطراف بلدة عيتا الشعب التي شهدت أيضًا إطلاق العدو الصهيوني لقذيفة باتجاه أطراف البلدة. وسبق ذلك تفجير في الساعات الصباحية الأولى.

أيضًا على صعيد الخروقات المسجلة، تحركت قوة صهيونية فجر هذا اليوم من أطراف بلدة الظهيرة باتجاه وسط البلدة، وتموضعت عند الطريق العام واستقرت هناك حتى ساعات الصباح الأولى. ونفذت القوات الصهيونية عملية تفجير في بلدة الظهيرة.

هذه الخروقات تأتي بالتزامن مع مواصلة الجيش اللبناني انتشاره في مناطق القطاع الغربي، على أن يبدأ الجيش اللبناني غدًا انتشاره في قرى القطاع الأوسط، وتحديدًا في القرى المحيطة بمدينة بنت جبيل، خصوصًا باتجاه بلدات يارون ومارون الرأس وعيترون. وبعد عيترون، يستكمل الجيش انتشاره تجاه بلدتي بليدة وميس الجبل.

بعد ذلك، تدخل قوات الهندسة التابعة للجيش اللبناني إلى هذه القرى من أجل الكشف عن المناطق التي توغل فيها جيش العدو أو المناطق التي تعرضت لغارات وقصف مدفعي، وذلك من أجل الكشف الميداني عن المخلفات الحربية.

كما سيتبع ذلك دخول الدفاع المدني اللبناني من أجل انتشال جثامين الشهداء من بعض المناطق التي تعرضت لغارات وقصف مدفعي من قبل العدو الصهيوني.

واستعرض مراسل المنار علي شعيب المشهد الحدودي اليوم، حتى الساعة (12:00) ظهراً، وفق التالي:

عاجل | مواكبة مراسل قناة المنار للمشهد الحدودي اليوم pic.twitter.com/SXTTBjGNxz — قناة المنار (@TVManar1) January 12, 2025

– تحركت قوة إسرائيلية قرابة الساعة 3:00 فجراً من أطراف الضهيرة باتجاه وسط البلدة، حيث تموضعت عند الطريق العام واستقرت هناك.

– نفذت قوات العدو تفجيراً لآخر منازل بلدة الضهيرة.

– استهدفت قوات العدو بلدة عيتا الشعب بالرشقات الرشاشة وقذائف الدبابات وعمليات النسف والتفجير.

– تقدمت دبابة ميركافا وآليات عسكرية نحو منازل في أطراف مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل، وأطلقت رشقات رشاشة تجاه المنازل المحيطة.

– تحركت آلية هامر وبيكاب للعدو باتجاه المجيدية ووادي خنسا، بمواكبة طائرة مسيّرة معادية.

– تتواصل عمليات البحث عن جثامين الشهداء في عدد من البلدات التي انسحب منها جيش العدو ودخلها الجيش اللبناني.

– إذا لم تواصل قوات العدو مماطلتها في الانسحاب، فإنه من المنتظر أن يبدأ الجيش اللبناني بالتحرك غداً باتجاه عدد من بلدات الحافة الأمامية، مع اتخاذ إجراءات لضمان عدم دخول المدنيين قبل تنظيف المنطقة من الذخائر ومخلفات العدوان.

– حلق الطيران الحربي المعادي في أجواء معظم الجنوب.

– غطى الطيران المسير أجواء عدد من المناطق الجنوبية وحلق على مستويات منخفضة.

– استهدفت آخر التفجيرات التي نفذها العدو ليلاً عيتا الشعب ويارون وكفركلا.

المصدر: موقع المنار