بالفيديو | 1000 مسيرة استراتيجية تدخل الخدمة.. ايران تجري مناورات عسكرية ضخمة وتختبر منظومات صاروخية

بدأ الجيش الإيراني مناورات “اقتدار 1403” في مناطق الدفاع الجوي في غرب وشمال البلاد. وتشمل هذه المناورات وحدات الصواريخ وأنظمة الردار والمراقبة ووحدات الحرب الإلكترونية وأنظمة التمويه والخداع إضافة إلى الطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوة الجوية المخولة بمهام هجومية ودفاعية.

وتهدف المناورات الى اختبار فعالية عمليات الدفاع الجوي في مواجهة هجمات العدو وضمان الاشراف المعلوماتي، وتحقيق القدرة على اكتشاف الاهداف المهاجمة في الوقت المناسب باستخدام انواع مختلفة من الرادارات والتنصت وأجهزة المراقبة.

كما تعمل قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على استخدام التشكيلات القتالية المتاحة لديها لحماية المناطق المهمة والحساسة الواقعة تحت مسؤوليتها ضد الهجمات الجوية والصاروخية، وذلك عبر كشف الاهداف والإشتباك معها وتدميرها.

ألف مسيّرة إستراتيجية جديدة تدخل الخدمة في الجيش الإيراني

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اليوم الأحد، انضمام ألف طائرة بدون طيار استراتيجية، إلى الوحدة المسيرة التابعة للجيش. وتضم الطائرات بدون طيار التي دخلت الخدمة في الجيش الإيراني اليوم، مسيّرات إستراتيجية وخفية وأخرى مضادة للتحصينات.

وأعلن الجيش الإيراني في بيان له، إن المسيّرات الجديدة، تم تصميمها وإنتاجها بواسطة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الدفاع والقوات المسلحة إلى الوحدة القتالية التابعة للجيش.

ايران تجري مناورات لكافة القطاعات على مدى اسبوع

نظمت قوات الحرس الثوري الإيراني واحدة من أكبر المناورات العسكرية، حيث شملت مشاركة واسعة من القوات البرية، الجوية، والبحرية، بالإضافة إلى مختلف القوات المسلحة الإيرانية.

بدأت هذه المناورات في الأيام الأولى من الأسبوع الماضي، وامتدت لمدة أسبوع تقريبًا. كما أن القوات الجوية قد بدأت أيضًا هذه المناورات. وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها القوات الجوية بمناورات؛ فقد أجرت العديد من التدريبات في مراحل سابقة.

في تلك المرحلة، تم اختبار منظومة “التاسع من داي” الدفاعية، وهي منظومة دفاع جوي لاعتراض الأهداف الجوية، وخاصة القنابل الخارقة للتحصينات، وفقًا لوصف القوات الجوية الإيرانية. وقد تم تنفيذ الاختبار بنجاح، حيث كانت المحاكاة تتضمن عملية استهداف منشأة نطنز النووية.

بعد ذلك، جرت مناورات للقوات البرية، شملت تدريبات على الإنزالات البرية والبحرية، بالإضافة إلى تدريبات لقناصة ومناورات أمنية لحرس الحدود، فضلًا عن عمليات داخلية ومحاكاة لسيناريوهات أمنية أخرى.

إلى جانب هذه المناورات، كانت هناك أيضًا مسيرات لأفراد قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، حيث شارك مئات الآلاف في المسيرات والمناورات، مستخدمين أسلحتهم في المدن الإيرانية، وذلك في محاكاة لجاهزية هذه القوات. كما تعكس هذه الأنشطة العلاقة الشعبية بين الشعب الإيراني وهذه القوات، إلى جانب القوات البرية أو القوات المسلحة الأخرى، في حالة حدوث أي طارئ.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن قاعدة صواريخ “بادستياغ”، وهو ما حمل عدة رسائل. كما بدأت المناورات الجوية مرة أخرى، حيث تحدث العميد شيخيان، قائد القوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجو فضائية للحرس الثوري، عن محاكاة لتعامل القوات الجوية مع الطائرات الخفية، مثل طائرات “إف 35” و”إف 22″، مؤكدًا أنهم قد أعدوا بعض السيناريوهات التي يمكن أن تتعامل مع هذه الطائرات.

كما تم اختبار إحدى منظومات محلية للدفاع الجوي المضادة للصواريخ الباليستية. ورغم عدم وجود تفاصيل عن مواصفات هذه المنظومة، فقد تم اختبارها بنجاح وفقًا للتصريحات.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك استعراض لآلاف الطائرات المسيرة، مع اختبار هذه الطائرات، وكذلك إعادة تسليح وتطوير أسلحة للطائرات المسيرة. من بين الطائرات المسيرة التي تم استخدامها، كانت هناك طائرة مسيرة انقضاضية تحمل اسم “رضوان”، والتي تتميز ببعض المواصفات الحديثة والمتطورة التي تم استخدامها خلال هذه المناورات. كما تم استخدام طائرات أخرى، مثل “هاجر 6 بي”، التي تم تزويدها بتجهيزات حديثة ومتطورة.

إلى جانب هذه التدريبات العسكرية، كانت هناك أيضًا تدريبات شعبية في قطاعات أخرى، مثل القطاع الطبي، حيث تم اختبار جاهزية هذه القطاعات. في هذا السياق، تم تجهيز مستشفى الإمام الحسين (ع)، حيث عمل الطاقم الطبي في هذا المستشفى كوحدة دعم لوجستي للمناورات، وذلك لضمان الجاهزية في حالة الحاجة إليها.

المصدر: موقع المنار