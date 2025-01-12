كيان العدو | مواجهات في تل أبيب خلال احتجاجات تطالب بالتوصل لصفقة بشأن الأسرى بغزة واستقالة نتنياهو

نشبت مشادات عنيفة بين شرطة الاحتلال وبين عدد كبير من المتظاهرين في تل أبيب الذين تجمعوا للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتظاهر الآلاف في الشوارع مطالبين بالإفراج عن الأسرى المتبقين في غزة، والضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورددوا شعارات ضد نتنياهو، كما كانت هناك دعوات لاستقالته وإجراء انتخابات جديدة.

وأقيمت المظاهرة الأكبر في تل أبيب أمام وزارة الحرب، ويتهم المتظاهرون نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، فيما قال مكتب رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعا مساء السبت لتقييم الوضع بشأن الأسرى والمفقودين في غزة.

وبالتزامن تجري مفاوضات مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة والتي يتواجد بها أيضا موفد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، وقد وصلت المفاوضات الى مرحلة حساسة بعد احرازها تقدما كبيرا بحسب وسائل اعلام إسرائيلية.

المصدر: وكالات