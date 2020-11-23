الخارجية الأمريكية: لقاء بومبيو وبن سلمان كان مثمراً وسنواصل جهود مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2020 - 13:40
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رويترز تنقل عن وزير في حكومة العدو تأكيده زيارة بنيامين نتانياهو إلى السعودية وعقده اجتماعاً هناك
إعلام العدو: نتانياهو توجه الأحد إلى السعودية برفقة رئيس الموساد والتقى ولي العهد محمد بن سلمان وعاد بعد 5 ساعات
إعلام العدو: اللقاء بين نتانياهو وبن سلمان جرى في مدينة نيوم السعودية بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
إعلام العدو: نتانياهو لم يطلع وزيري الحرب والخارجية على زيارته السرية إلى السعودية
الخارجية الأميركية: لقاء الوزير بومبيو وولي العهد السعودي كان مثمراً وسنواصل جهود مواجهة "النفوذ الإيراني في الخليج"
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: تصوير التطبيع مع دول عربية على أنّه بديل للسلام مع الفلسطينيين هو هروب من الحقيقة
القيادي في حماس سامي أبو زهري: المعلومات حول زيارة نتانياهو للسعودية خطيرة إن صحت وندعو الرياض لتوضيح ما حدث
الناطق باسم أنصار الله: الدول المعتدية على اليمن تتجه لتصبح منخرطة كلياً وبشكل رسمي معلن في المشروع الصهيوني
محمد عبد السلام: بدل أن تمثل قبلة المسلمين موقف الأمة في الدفاع عن قضاياها يصبح من يحكمها منطلقاً للمؤامرات ضد الإسلام
القوة الصاروخية في الجيش اليمني تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح من نوع "قدس 2"
المتحدث باسم القوات اليمنية: صاروخ "قدس 2" دخل الخدمة مؤخراً بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد
مركز المصالحة الروسي في سوريا: مسلحو جبهة النصرة شنوا 31 هجوماً جديداً في منطقة وقف التصعيد في إدلب
إنطلاق الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك: سنتخذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا
مختبر أسترازينيكا البريطاني يعلن أنّ اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي يطوره بالاشتراك مع جامعة أوكسفورد فعال بنسبة 70%
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: نتائج لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد لمواجهة فيروس كورونا مشجعة للغاية
كبير خبراء المركزي الأوروبي فيليب لاين: الاقتصاد الأوروبي سيخرج من أزمة كوفيد-19 بضعف مستدام
شركة دانون الفرنسية للصناعات الغذائية تعلن عن نيتها إلغاء حتى 2000 وظيفة إدارية بعد تراجع مبيعاتها بسبب كورونا
فرنسا تبدأ محاكمة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد
وسائل إعلام أميركية: الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية
قتيلان و5 جرحى في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية واعتقال مشتبه به
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الخارجية الأمريكية: لقاء بومبيو وبن سلمان كان مثمراً وسنواصل جهود مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
23 November، 2020
أبو الغيط
الخارجية الأميركية
بن سلمان
بومبيو
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