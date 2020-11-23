الخارجية الأمريكية: لقاء بومبيو وبن سلمان كان مثمراً وسنواصل جهود مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2020 - 13:40

الخارجية الأمريكية: لقاء بومبيو وبن سلمان كان مثمراً وسنواصل جهود مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 23 November، 2020
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