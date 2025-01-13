أبو الغيط من السرايا: أشعر بالسعادة الشديدة لأنني أترقّب أمورًا طيبة للبنان

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قبل ظهر اليوم في السرايا، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي ورئيس مركز الجامعة في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح. وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وقال أبو الغيط بعد اللقاء: “زيارتي للبنان اليوم جاءت للتعبير عن عميق التهاني للشعب اللبناني، وللحكومة اللبنانية، وللرئيس اللبناني بمناسبة انتخاب رئيس جديد للبنان، وهو الرئيس جوزاف عون. أشعر بالسعادة الشديدة لأنني أترقّب أمورًا طيبة بإذن الله للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني. أتمنى أيضًا في نهاية هذا اليوم أن يكون هناك توافق على رئيس وزراء في لبنان، وبالتالي تُستكمل أعمدة الدولة اللبنانية. مع استكمال هذه العناصر، يكون لبنان مهيّأً لانطلاقة جديدة لتسوية وتصفية الكثير من المشاكل التي أعاقته على مدى سنوات بإذن الله.”

وبالنسبة إلى توقعاته بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، قال: “لا أعرف ولا أستطيع أن أتكهّن. الأمر في يد البرلمان، ومجلس النواب هو من يقرر الاسم. لا حديث قبل ظهور الصورة النهائية مساء اليوم.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام