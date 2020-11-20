وزني زار الرئيس عون: “الفاريز ومارسال” أنهت اتفاقية التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر في قصر بعبدا وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بناء على طلبه.

وأعلم وزني رئيس الجمهورية بأنه تلقى اليوم الجمعة كتابا من شركة “الفاريز ومارسال” بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية للتدقيق المحاسبي الجنائي بالنظر – وفق ما ورد في الكتاب المذكور – لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

وأوضح وزني ان رئيس الجمهورية ابلغه ان هذا الامر المستجد يستوجب حتما اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام