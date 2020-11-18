وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية يبحث في باريس تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

يبحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا مع عدد من المسؤولين الفرنسيين بالعاصمة باريس تعزيز علاقات التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة. وأفادت داخلية حكومة الوفاق، في بيان أنه “بناء على دعوة من السلطات الرسمية بالجمهورية الفرنسية يجري معالي وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا زيارة إلى العاصمة باريس يلتقي فيها بالقيادات الأمنية والسياسية بفرنسا واللقاء بمجموعة من الشركات المتخصصة في المجالات الأمنية”.

وأضافت “هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني بين دولة ليبيا والجمهورية الفرنسية وخصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب في العديد من التخصصات ذات العلاقة بالعمل الأمن”. وكان باشاغا قد بحث وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أمس الثلاثاء، التعاون المشترك في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والبرامج التدريبية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لرفع كفاءة رجال الأمن في ليبيا.

المصدر: سبوتنيك