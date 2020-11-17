الهند تسجل أقل زيادة بإصابات كورونا منذ 4 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن أقل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ 4 أشهر بعد اختبارات يوم الإثنين.

وبحسب الوزارة، فإنه وفقا لنتائج أكثر من 840 ألف فحص تم إجراؤه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اكتشاف 29.1 ألف إصابة بالمرض في البلاد.

وانخفضت الزيادة اليومية في عدد الحالات إلى أقل من 30 ألفًا لأول مرة منذ 15 تموز/يوليو. تبعه ارتفاع بالإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بشكل مطرد إلى أكثر من 90 ألف حالة في اليوم. وتراجعت ذروة الزيادة في عدد الحالات في منتصف أيلول/سبتمبر، وبعدها بدأ عدد المصابين في الانخفاض.

وتحتل الهند المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم اكتشاف المرض لدى 8.87 مليون شخص. وتحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى، حيث تم اكتشاف الفيروس لدى أكثر من 11.1 مليون شخص.

المصدر: وكالة سبوتنيك